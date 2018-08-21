Луценко рассказал, когда будет активизировано следствие в отношении Костенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что освобожденный политзаключенный Александр Костенко начнет отвечать на вопросы следователей после того, как пройдет реабилитацию и акклиматизацию в Украине после освобождения. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Дело по нему (Костенко - ред.) не закрыто. Мера пресечения, связанная с лишением свободы, не была избрана. Поэтому он не должен был задерживаться. Безусловно, после определенного периода акклиматизации и реабилитации в Украине он будет отвечать на вопросы следователей", - сказал он.
По словам Луценко, несмотря на то, "каковы бы ни были претензии правоохранительных органов к нашим гражданам, но все они должны отвечать здесь, а не сидеть в российских тюрьмах".
"В любом случае, этот человек заслужил уважение - то, как она вынесла испытания тюрьмы агрессора. А теперь, как и все остальные граждане, несмотря на положительное отношение к жертвам Кремля, должен ответить на объективные вопросы следствия", - добавил Генпрокурор.
Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу после отбывания наказания в Кировской области РФ.
6 августа Костенко прибыл в Киев.
Напомним, в 2014 году Служба безопасности Украины задержала Александра Костенко и Станислава Краснова за незаконное хранение оружия и взрывоопасных веществ.