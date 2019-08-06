Луценко прокоментував розслідування ДБР щодо подорожі Порошенка на Мальдіви

“Я повернувся (з відпустки — ред.) і побачив десятки справ, які просто взяті для політичного антипіару. Наприклад, справа про те, що Порошенко здійснив державний злочин шляхом того, що надав наказ наступати на Донбасі. Вам не здається, що це абсурд? Справа про незаконне направлення Порошенком моряків з одного українського порту в інший український порт по українським внутрішнім водам”, — сказав Луценко, коментуючи розслідування ДБР щодо можливих фактів організації незаконного переправлення через державний кордон України п'ятого Президента, а саме подорожі на Мальдіви.

На думку Генпрокурора, ціль такого “спаму” — чорний піар.

“Я можу сказати одне: в нашій країні, як і в будь-якій вільній країні, кожен громадянин має бути готовим до відповіді на запитання правоохоронних органів. Це дуже добре, що Президент не є виключенням... Порошенко був демократичним Президентом. Чи є до нього питання правоохоронних органів? Є. Чи є серед них безглузді? Маса. На цей момент Петро Порошенко є свідком у цих справах. Жодної підозри у цих справах йому в установленому порядку не вручено”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України колишнього Президента України.