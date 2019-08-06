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Луценко прокомментировал расследование ГБР относительно путешествия Порошенко на Мальдивы

Луценко прокомментировал расследование ГБР относительно путешествия Порошенко на Мальдивы

Киев  •  УНН

 • 14324 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. На сегодня пятому Президенту Украины Петру Порошенко в установленном порядке не вручено никакого подозрения по делам Государственного бюро расследований. Об этом заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире радио "НВ", передает корреспондент УНН.

"Я вернулся (из отпуска - ред.) и увидел десятки дел, которые просто взяты для политического антипиара. Например, дело о том, что Порошенко совершил государственное преступление путем того, что предоставил приказ наступать на Донбассе. Вам не кажется, что это абсурд? Дело о незаконном направлении Порошенко моряков с одного украинского порта в другой украинский порт по украинским внутренним водам", - сказал Луценко, комментируя расследование ГБР о возможных фактах организации незаконной переправки через государственную границу Украины пятого Президента, а именно путешествия на Мальдивы.

По мнению Генпрокурора, цель такого "спама" - черный пиар.

"Я могу сказать одно: в нашей стране, как и в любой свободной стране, каждый гражданин должен быть готов к ответу на вопрос правоохранительных органов. Это очень хорошо, что Президент не является исключением ... Порошенко был демократическим Президентом. Есть ли к нему вопросы правоохранительных органов? Есть. Есть ли среди них бессмысленные? Масса. На данный момент Петр Порошенко является свидетелем по этим делам. Никакого подозрения в этих делах ему в установленном порядке не вручено", - добавил он.

Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего Президента Украины.

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