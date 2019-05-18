Луценко про знищення бруківки на Інститутській: це неправильно
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Генеральний прокурор України Юлій Луценко, коментуючи знищення бруківки на Інститутській, зазначив, що це неправильно. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook і додав, що це його приватна думка, передає УНН.
Луценко зазначив, що декілька днів вагався, чи писати про будівництво Меморіалу Небесній Сотні.
Адже конкурс давно проведено і затверджено. Чесно кажучи, я не бачив цей проект в деталях. Вважав, що погодження фахівців Мінкультури і сімей Героїв означає, що з Меморіалом все гаразд, зазначив він.
Зараз бачу фото знищення бруківки, де лилася кров, і не можу не сказати: це неправильно. У будь- якій країні стараються максимально зберегти деталі місць героічних подій. А у нас навіщось міняють автентичну бруківку і дерева на новеньку плитку і заморські клени", - написав Луценко.
Генпрокурор також додав, що побував на місці будівництва.
"Щось не так. Думаю, ще є час уточнити проект і зберегти місце геройських подій максимально таким, яке воно було в вогняні дні зими 2013/14. Це важливо багатьом. І рідним і учасникам подій. Ця думка приватна", - резюмував він.
Нагадаємо, 18 травня у Києві активісти С14 знесли паркан на вулиці Інститутській, який, на їх переконання, заважає розслідуванню вбивства Небесної сотні.
Раніше керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що слідчі експерименти щодо розстрілу Небесної сотні на вулиці Інститутській у Києві досі тривають, оскільки до слідчих прокурорів все ще надходять додаткові клопотання від потерпілих.