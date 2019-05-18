Луценко об уничтожении брусчатки на Институтской: это неправильно
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Генеральный прокурор Украины Юлий Луценко, комментируя уничтожение брусчатки на Институтской, отметил, что это неправильно. Об этом он написал на своей странице в Facebook и добавил, что это его частное мнение, передает УНН.
Луценко отметил, что несколько дней колебался, писать ли о строительстве Мемориала Небесной Сотни.
Ведь конкурс давно проведен и утвержден. Честно говоря, я не видел этот проект в деталях. Считал, что согласование специалистов Минкультуры и семей Героев означает, что с Мемориалом все в порядке, отметил он.
"Сейчас вижу фото уничтожения брусчатки, где лилась кровь, и не могу не сказать: это неправильно. В любой стране стараются максимально сохранить детали мест героической событий. А у нас зачем-то меняют аутентичную мостовую и деревья на новенькую плитку и заморские клены", - написал Луценко.
Генпрокурор также добавил, что побывал на месте строительства.
"Что-то не так. Думаю, еще есть время уточнить проект и сохранить место геройских событий максимально таким, какое оно было в огненные дни зимы 2013/14. Это важно многим. И родным и участникам событий. Эта мысль частная", - резюмировал он.
Напомним, 18 мая в Киеве активисты С14 снесли забор на улице Институтской, который, по их мнению, мешает расследованию убийства Небесной сотни.
Ранее руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что следственные эксперименты по расстрелу Небесной сотни на улице Институтской в Киеве до сих пор продолжаются, поскольку следственным прокурорам все еще поступают дополнительные ходатайства от потерпевших.