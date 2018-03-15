Луценко пояснив, чому знімаються санкції з оточення Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Санкційний список щодо оточення екс-президента Віктора Януковича, який сформували в 2014 році, був зроблений без достатньої доказової бази. Про це під час виступу з трибуну парламенту заявив Генпрокурор Юрій Луценко щодо зняття санкцій з оточення В.Януковича, передає кореспондент УНН.
"Санкційний список (щодо оточення В.Януковича – ред.) був сформований в 2014 році тодішнім Генеральним прокурором. Я мушу сказати, що він був сформований без достатньої на це доказової бази. Я критично ставлюся до фігурантів цього списку, але думати про когось і довести щось є різним", - заявив Ю.Луценко.
Він додав, що "абсолютна більшість санкційного списку (щодо оточення В.Януковича – ред.) була знята до мене".
Нагадаємо, Євросоюз зняв санкції з екс-високопосадовців О.Лукаш і С.Клюєва.