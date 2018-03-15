Луценко объяснил, почему снимаются санкции с окружения Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Санкционный список в отношении окружения экс-президента Виктора Януковича, который сформировали в 2014 году, был сделан без достаточной доказательной базы. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявил Генпрокурор Юрий Луценко относительно снятия санкций с окружения В.Януковича, передает корреспондент УНН.
"Санкционный список (в отношении окружения В.Януковича - ред.) был сформирован в 2014 году тогдашним Генеральным прокурором. Я должен сказать, что он был сформирован без достаточной на это доказательной базы. Я критически отношусь к фигурантам этого списка, но думать о ком-то и доказать что-то является разным", - заявил Ю.Луценко.
Он добавил, что "абсолютное большинство санкционного списка (в отношении окружения В.Януковича - ред.) было снято до меня".
Напомним, Евросоюз снял санкции с экс-чиновников Е.Лукаш и С.Клюева.