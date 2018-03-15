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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 11187 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 31853 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 37398 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 84089 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 84130 просмотра

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10 марта, 09:12 • 102890 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Луценко объяснил, почему снимаются санкции с окружения Януковича

Луценко объяснил, почему снимаются санкции с окружения Януковича

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Санкционный список в отношении окружения экс-президента Виктора Януковича, который сформировали в 2014 году, был сделан без достаточной доказательной базы. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявил Генпрокурор Юрий Луценко относительно снятия санкций с окружения В.Януковича, передает корреспондент УНН.

"Санкционный список (в отношении окружения В.Януковича - ред.) был сформирован в 2014 году тогдашним Генеральным прокурором. Я должен сказать, что он был сформирован без достаточной на это доказательной базы. Я критически отношусь к фигурантам этого списка, но думать о ком-то и доказать что-то является разным", - заявил Ю.Луценко.

Он добавил, что "абсолютное большинство санкционного списка (в отношении окружения В.Януковича - ред.) было снято до меня".

Напомним, Евросоюз снял санкции с экс-чиновников Е.Лукаш и С.Клюева.

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