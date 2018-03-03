Луценко підтримав дії поліції в наметовому містечку під Радою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Генеральна прокуратура підтримала дії правоохоронних органів підчас проведення слідчих дій у наметовому містечку під парламентом. Про це в мережі Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“З першого дня акцій Саакашвілі я, як Генеральний прокурор, заявляв про гарантію на мирний протест... Але перетворювати наметові містечка біля центральних органів влади в накопичувач екстремістів, зброї та вибухових речовин — табу. Табір, де за гроші Курченка розробляються плани захоплення парламенту, звідки регулярно починаються атаки, в тому числі — із застосуванням зброї — на працівників МВС мали бути припинені. Тому ГПУ підтримує законні дії МВС 3 березня в наметовому містечку. Одночасно прокурори уважно стежать за законністю дій правоохоронців щодо затриманих”, — написав генпрокурор.
Нагадаємо, зранку, 3 березня, під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.
Пізніше стало відомо, що під час проведення слідчих дії в наметовому містечку біля Верховної Ради України, поліція затримала велику кількість осіб, і крім того, є постраждалі серед правоохоронців та активістів.