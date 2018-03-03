Луценко поддержал действия полиции в палаточном городке под Радой

"С первого дня акций Саакашвили я, как Генеральный прокурор, заявлял о гарантии на мирный протест... Но превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу. Лагерь, где за деньги Курченко разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе - с применением оружия - на работников МВД должны быть прекращены. Поэтому ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Одновременно прокуроры внимательно следят за законностью действий правоохранителей в отношении задержанных", - написал генпрокурор.

Напомним, утром, 3 марта, под зданием украинского парламента начались схватки между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.

Позже стало известно, что во время проведения следственных действия в палаточном городке возле Верховной Рады Украины, полиция задержала большое количество лиц, и кроме того, есть пострадавшие среди правоохранителей и активистов.