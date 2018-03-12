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Луценко очікує від Ради зняття недоторканності з Бакуліна

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Гарантією зняття недоторканності з Євгена Бакуліна в парламенті може бути розуміння Ради в тому, що потрібно покарати зло. Про це під час брифінгу після засідання регламентного комітету заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Я думаю, що гарантією завтрашнього кворуму і рішення (парламенту — ред.) може бути спільне розуміння парламенту в тому, що потрібно покарати зло. Непокаране зло регенерує себе. Для того, щоб нинішня влада і майбутня не могла подумати про такі методи розкрадання держави, необхідно покарати тих, хто робив це при Януковичі. Тому Верховна Рада, сподіваюсь, завтра підтвердить політичну волю боротись із корупцією”, — заявив Луценко.

Раніше Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради визнав законними три подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна та направив їх голові парламенту.

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