Луценко ожидает от Рады снятия неприкосновенности с Бакулина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Гарантией снятия неприкосновенности с Евгения Бакулина в парламенте может быть понимание Рады в том, что нужно наказать зло. Об этом во время брифинга после заседания регламентного комитета заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, что гарантией завтрашнего кворума и решения (парламента - ред.) может быть общее понимание парламента в том, что нужно наказать зло. Ненаказанное зло регенерирует себя. Для того, чтобы нынешняя власть и будущая не могла подумать о таких методах хищения у государства, необходимо наказать тех, кто делал это при Януковиче. Поэтому Верховная Рада, надеюсь, завтра подтвердит политическую волю бороться с коррупцией", - заявил Луценко.
Ранее Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады признал законными три представления Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и направил их председателю парламента.