Луценко не виключив спільного слідства з країнами Чорноморського регіону щодо будівництва Керченського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Україна не виключає звернення до країн Чорноморського регіону для створення спільної слідчої групи стосовно будівництва так званого Керченського мосту, якщо експертиза підтвердить можливість екологічної катастрофи через будівництво такого мосту. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Дуже важливий аспект нашої роботи — це протидія ймовірній екологічній катастрофі, яка може виникнути через будівництво так званого Керченського мосту. На цей момент в рамках кримінального провадження кримською прокуратури відбувається екологічна експертиза. І в разі, якщо вона підтвердить імовірність екологічної катастрофи, ми плануємо звернутися до країн Чорноморського співробітництва — до Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини з пропозицією створення в рамках Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах спільної слідчої групи для проведення досудового слідства, а потім і судового слідства щодо будівництва цього мосту”, — наголосив він.
Ю.Луценко не виключив можливість заочного засудження, а також сказав, що пропрацьовується можливість економічних санкцій із закордонними колегами.
Нагадаємо, підконтрольне Кремлю міністерство транспорту Криму повідомило про асфальтування перших кілометрів на двох ділянках майбутнього автомобільного підходу до споруджуваного мосту через Керченську протоку.