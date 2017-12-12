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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 545 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 99357 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101992 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102347 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116530 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103382 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 105842 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Луценко не исключил совместного следствия со странами Черноморского региона по строительству Керченского моста

Луценко не исключил совместного следствия со странами Черноморского региона по строительству Керченского моста

Киев  •  УНН

 • 12514 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украина не исключает обращения к странам Черноморского региона для создания совместной следственной группы по строительству так называемого Керченского моста, если экспертиза подтвердит возможность экологической катастрофы из-за строительства такого моста. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Очень важный аспект нашей работы - это противодействие вероятной экологической катастрофы, которая может возникнуть из-за строительства так называемого Керченского моста. На данный момент, в рамках уголовного производства крымской прокуратурой происходит экологическая экспертиза. И в случае, если она подтвердит вероятность экологической катастрофы, мы планируем обратиться к странам Черноморского сотрудничества - к Болгарии, Грузии, Румынии, Турции с предложением создания в рамках Европейской конвенции о взаимопомощи по уголовным делам совместной следственной группы для проведения досудебного следствия, а затем и судебного следствия по строительству этого моста", - подчеркнул он.

Ю.Луценко не исключил возможность заочного осуждения, а также сказал, что прорабатывается возможность экономических санкций с зарубежными коллегами.

Напомним, подконтрольное Кремлю министерство транспорта Крыма сообщил о асфальтирование первых километров на двух участках будущего автомобильного подхода к строящемуся мосту через Керченский пролив.

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