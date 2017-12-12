Луценко не исключил совместного следствия со странами Черноморского региона по строительству Керченского моста

"Очень важный аспект нашей работы - это противодействие вероятной экологической катастрофы, которая может возникнуть из-за строительства так называемого Керченского моста. На данный момент, в рамках уголовного производства крымской прокуратурой происходит экологическая экспертиза. И в случае, если она подтвердит вероятность экологической катастрофы, мы планируем обратиться к странам Черноморского сотрудничества - к Болгарии, Грузии, Румынии, Турции с предложением создания в рамках Европейской конвенции о взаимопомощи по уголовным делам совместной следственной группы для проведения досудебного следствия, а затем и судебного следствия по строительству этого моста", - подчеркнул он.

Ю.Луценко не исключил возможность заочного осуждения, а также сказал, что прорабатывается возможность экономических санкций с зарубежными коллегами.

Напомним, подконтрольное Кремлю министерство транспорта Крыма сообщил о асфальтирование первых километров на двух участках будущего автомобильного подхода к строящемуся мосту через Керченский пролив.