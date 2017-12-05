ЗМІ: Луценко не прибув до США на глобальний форум із повернення активів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко не прибув до США на Глобальний форум із повернення активів, однією з центральних тем якого буде повернення українських активів. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Як зазначається, ще три держави: Нігерія, Шрі-Ланка й Туніс – повернення активів до яких розглядатиметься на форумі, представлені на найвищому рівні. Делегації очолюють генеральні прокурори та міністри юстиції, які беруть участь у головній панелі на відкритті заходу. Головує на офіційному відкритті міністр юстиції США Джефф Сешнс. За посадою в американській ієрархії він є також генеральним прокурором країни.
"Україну на вступній сесії форуму замість Луценка офіційно представляє посол України в США Валерій Чалий. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький також присутні в залі, але поза сценою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі відбувається обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.
Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламують двері.