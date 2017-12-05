СМИ: Луценко не прибыл в США на глобальный форум по возврату активов

Как отмечается, еще три государства: Нигерия, Шри-Ланка и Тунис - возвращение активов в которых будет рассматриваться на форуме, представлены на высшем уровне. Делегации возглавляют генеральные прокуроры и министры юстиции, участвующие в главной панели на открытии мероприятия. Председательствует на официальном открытии министр юстиции США Джефф Сешнс. По должности в американской иерархии он также является генеральным прокурором страны.

"Украина на вступительной сессии форума вместо Луценко официально представляет посол Украины в США Валерий Чалый. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий также присутствуют в зале, но вне сцены", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили происходит обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывают двери.