Лунін разом із "Реалом" виступить на Міжнародному кубку чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Мадридський "Реал" прибув на територію США, де проведе три зустрічі престижного товариського турніру – Міжнародний кубок чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт "галактікос".
До заявки "королівського клубу" з 32-х гравців також виявився і український воротар Андрій Лунін. Його конкурентами на позиції голкіпера стануть Кейлор Навас, Лука Зідан та Кіко Касілья.
До вашої уваги інші футболісти, які виступатимуть на МКЧ:
Захисники: Дані Карвахаль, Серхіо Рамос, Хесус Вальєхо, Начо Фернандес, Тео Ернандес, Алваро Одріосола, Серхіо Регілон, Луїс Кесада, Серхіо Лопес, Хаві Санчес, Адріан де ла Фуенте, Леон
Півзахисники: Тоні Кроос, Маркос Льоренте, Марко Асенсіо, Іско, Дані Себальос, Мартін Едгор, Федеріко Вальверде, Хайме Сеоане, Оскар і Франсіско Феуілласьє
Нападники: Карім Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Борха Майораль і Вінісіус Жуніор.
Зазначимо, що перший матч "Реал" проведе проти "Манчестер Юнайтед" в Майамі. Також будуть зіграні баталії з "Ромою" і "Ювентусом".
Як повідомляв УНН, Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" перемогти "Баварію" у Міжнародному кубку чемпіонів.