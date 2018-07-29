Лунин вместе с "Реалом" выступит на Международном кубке чемпионов

В заявке "королевского клуба" из 32-х игроков также оказался и украинский вратарь Андрей Лунин. Его конкурентами на позиции голкипера станут Навас, Лука Зидан и Касилья.

Вашему вниманию другие футболисты, которые выступят на МКЧ:

Защитники: Данные Карвахаль, Серхио Рамос, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Тео Эрнандес, Алваро Одриосола, Серхио Регилон, Луис Кесада, Серхио Лопес, Хави Санчес, Адриан де ла Фуэнте, Леон

Полузащитники: Тони Кроос, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, данные Себальос, Мартин Едгори, Федерико Вальверде, Хайме Сеоане, Оскар и Франсиско Феуилласье

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Васкес, Борха Майораля и Винисиус Жуниор.

Отметим, что первый матч "Реал" проведет против "Манчестер Юнайтед" в Майами. Также будут сыграны баталии с "Ромой" и "Ювентусом".

Как сообщал УНН, Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Баварию" в Международном кубке чемпионов.