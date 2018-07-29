Лунин вместе с "Реалом" выступит на Международном кубке чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Мадридский "Реал" прибыл на территорию США, где проведет три встречи престижного товарищеского турнира - Международный кубок чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "галактикос".
В заявке "королевского клуба" из 32-х игроков также оказался и украинский вратарь Андрей Лунин. Его конкурентами на позиции голкипера станут Навас, Лука Зидан и Касилья.
Вашему вниманию другие футболисты, которые выступят на МКЧ:
Защитники: Данные Карвахаль, Серхио Рамос, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Тео Эрнандес, Алваро Одриосола, Серхио Регилон, Луис Кесада, Серхио Лопес, Хави Санчес, Адриан де ла Фуэнте, Леон
Полузащитники: Тони Кроос, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, данные Себальос, Мартин Едгори, Федерико Вальверде, Хайме Сеоане, Оскар и Франсиско Феуилласье
Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Васкес, Борха Майораля и Винисиус Жуниор.
Отметим, что первый матч "Реал" проведет против "Манчестер Юнайтед" в Майами. Также будут сыграны баталии с "Ромой" и "Ювентусом".
Как сообщал УНН, Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Баварию" в Международном кубке чемпионов.