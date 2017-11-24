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Лукашенко звинуватив Київ у розголосі "шпигунської" справи

Лукашенко звинуватив Київ у розголосі "шпигунської" справи

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у бесіді з журналістами, що Київ попри домовленості надав розголосу “шпигунській” справі, передає УНН з посиланням на агентство Белта.

За словами Олександра Лукашенка шпигунська справа обговорювалася на початку листопада під час його зустрічі з президентом України Петром Порошенком, яка відбулася в Об’єднаних Арабських Еміратах.

На зустрічі в ОАЕ була досягнута домовленість не надавати справі розголосу, проте, за словами Лукашенка, українська сторона її порушила.

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“Вони зчинили ґвалт, все було виплеснуто в засоби масової інформації. Що мені залишалося робити? Я скасував своє рішення і сказав викласти деякі факти у ЗМІ, щоб люди розуміли, що ми не нагнітаємо обстановку в стосунках із Україною. І ми показали. Ця людина зізналася, де працювала, як працювала. Купа матеріалів додатково є. Не знаю, навіщо потрібен був цей скандал. Але вони порушили нашу домовленість”, — розповів Лукашенко.

Також він зазначив, що шукати московського сліду у цій справі не варто, оскільки його там немає.

Як повідомлялося раніше, Комітетом держбезпеки Білорусі 25 жовтня було затримано кореспондента Українського радіо Павла Шаройко.

Його звинуватили у створенні агентурної мережі з числа громадян Республіки Білорусь, які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору інформації розвідувального характеру у військово-політичній сфері.

Відносно Павла Шаройко було порушено кримінальну справу за ст. 358 КК Білорусі (шпигунство) і прийнято рішення про застосування запобіжного заходу у вігляді тримання під вартою.

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