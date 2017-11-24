Лукашенко обвинил Киев в огласке "шпионской" дела
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в беседе с журналистами, что Киев несмотря на договоренности предоставил огласке "шпионское" дело, передает УНН со ссылкой на агентство Белта.
По словам Александра Лукашенко шпионское дело обсуждалась в начале ноября во время его встречи с президентом Украины Петром Порошенко, которое состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах.
На встрече в ОАЭ была достигнута договоренность не придавать делу огласки, однако, по словам Лукашенко, украинская сторона ее нарушила.
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"Они подняли шум, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал изложить некоторые факты в СМИ, чтобы люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. И мы показали. Этот человек признался, где работал, как работал. Куча материалов дополнительно есть. Не знаю, зачем нужен был этот скандал. Но они нарушили нашу договоренность," - рассказал Лукашенко.
Также он отметил, что искать московского следа в этом деле не стоит, поскольку его там нет.
Как сообщалось ранее, Комитетом госбезопасности Белоруссии 25 октября был задержа корреспондент Украинского радио Павел Шаройко.
Его обвинили в создании агентурной сети из числа граждан Республики Беларусь, за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере.
Относительно Павла Шаройко было возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.