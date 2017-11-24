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Лукашенко обвинил Киев в огласке "шпионской" дела

Лукашенко обвинил Киев в огласке "шпионской" дела

Киев  •  УНН

 • 27772 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в беседе с журналистами, что Киев несмотря на договоренности предоставил огласке "шпионское" дело, передает УНН со ссылкой на агентство Белта.

По словам Александра Лукашенко шпионское дело обсуждалась в начале ноября во время его встречи с президентом Украины Петром Порошенко, которое состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах.

На встрече в ОАЭ была достигнута договоренность не придавать делу огласки, однако, по словам Лукашенко, украинская сторона ее нарушила.

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"Они подняли шум, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал изложить некоторые факты в СМИ, чтобы люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. И мы показали. Этот человек признался, где работал, как работал. Куча материалов дополнительно есть. Не знаю, зачем нужен был этот скандал. Но они нарушили нашу договоренность," - рассказал Лукашенко.

Также он отметил, что искать московского следа в этом деле не стоит, поскольку его там нет.

Как сообщалось ранее, Комитетом госбезопасности Белоруссии 25 октября был задержа корреспондент Украинского радио Павел Шаройко.

Его обвинили в создании агентурной сети из числа граждан Республики Беларусь, за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору информации разведывательного характера в военно-политической сфере.

Относительно Павла Шаройко было возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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