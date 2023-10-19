лукашенко звільнив посла білорусі в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко звільнив Ігоря Сокола з посади посла білорусі в Україні. Про це повідомили БЕЛТА у пресслужбі лукашенка, передає УНН.
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«лукашенко звільнив Ігоря Сокола з посади Надзвичайного і Повноважного Посла білорусі в Україні та В'ячеслава Качанова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла білорусі в Естонії», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідні укази лукашенко підписав 19 жовтня.
Доповнення
Сокол разом з усіма співробітниками посольства білорусі в Україні покинули країну в березні 2022 року.
Так, у березні 2022 року білорусь ухвалила рішення про "скорочення" кількості українських дипломатів на своїй території.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомляв, що залучення білоруської армії до повноцінної наземної операції в повномасштабній війні проти України – це стратегічне завдання кремля.