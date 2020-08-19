Лукашенко зібрав засідання Радбезу Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нове засідання Ради безпеки за участю керівників регіонів. Про це повідомляє УНН із посиланням на "БелТА".
Політик сказав кілька слів про ситуацію у республіці, після чого перейшов до обговорення економічних питань.
"Ніхто не відміняв роботи в селі. Збиральна кампанія зернових колосових підходить до фінішу. Залишилося прибрати 10% хлібів", - сказав глава держави.
Також президент висловився про погрози та тиск щодо ряду категорій громадян, що має місце в умовах поточної суспільно-політичної ситуації. Лукашенко подякував робітникам заводів, які залишаються на роботі, і закликав їх не "ховати очі в асфальт".
"Погрози і атаки на робочих заводів і фабрик, керівників підприємств. Їх перед і після робочого дня пропускають на прохідній через коридор агресивної юрби. Як гестапо. Ви, робочі, господарі на цьому заводі, а з цими учасниками мітингу, які вас зустрічають на прохідній, ми розберемося", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, що 12 серпня президент Лукашенко зібрав нараду з приводу протестів, які пройшли після виборів у республіці.