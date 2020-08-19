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Лукашенко зібрав засідання Радбезу Білорусі

Лукашенко зібрав засідання Радбезу Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нове засідання Ради безпеки за участю керівників регіонів. Про це повідомляє УНН із посиланням на "БелТА".

Політик сказав кілька слів про ситуацію у республіці, після чого перейшов до обговорення економічних питань.

"Ніхто не відміняв роботи в селі. Збиральна кампанія зернових колосових підходить до фінішу. Залишилося прибрати 10% хлібів", - сказав глава держави.

Також президент висловився про погрози та тиск щодо ряду категорій громадян, що має місце в умовах поточної суспільно-політичної ситуації. Лукашенко подякував робітникам заводів, які залишаються на роботі, і закликав їх не "ховати очі в асфальт".

"Погрози і атаки на робочих заводів і фабрик, керівників підприємств. Їх перед і після робочого дня пропускають на прохідній через коридор агресивної юрби. Як гестапо. Ви, робочі, господарі на цьому заводі, а з цими учасниками мітингу, які вас зустрічають на прохідній, ми розберемося", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що 12 серпня президент Лукашенко зібрав нараду з приводу протестів, які пройшли після виборів у республіці.

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