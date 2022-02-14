Лукашенко заявив, що Україна відмовилася від білоруських калійних добрив
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито вирішила відмовитися від білоруських калійних добрив. Про це він заявив у понеділок, 14 лютого, пише УНН із посиланням на білоруське державне агентство БелТА.
Цитата:
Лукашенко "зазначив, що в Україні зараз вирішили відмовитися від білоруських калійних добрив та попросили Америку допомогти замістити цей товар. Але в США відмовили, оскільки вони самі переважно закуповують калій у Канаді”, пише агентство.
“Це треба в Америку звертатися, щоб закупити! А уявіть, яка ціна: добути, переробити, відвезти, залізничним транспортом, в портах завантажити, сюди за тисячі кілометрів, тут знову перевалка, знову залізничний транспорт, доки довезуть до селян... На порядок дорожче буде. Навіщо ви це робите за такої ситуації?”, - цитує БелТА слова Лукашенка.
Деталі
Водночас, за словами Лукашенка, з Білорусі в Україну нещодавно на її запит було нібито поставлено додаткові обсяги електроенергії.
Що було раніше
Тижнем раніше білоруський правитель заявив, що Мінськ не постачатиме Україні паливно-мастильні матеріали та електрику, якщо Київ “ініціює загострення” з Росією або на Донбасі.
В Україні ввказали, що мають альтернативні шляхи постачання палива, якщо Білорусь припинить імпорт.