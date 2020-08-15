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Лукашенко заявив, що навколо нього створюють “підленький” настрій

Лукашенко заявив, що навколо нього створюють “підленький” настрій

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні на нараді в Мінську висловився на тему суспільно-політичної ситуації всередині країни, назвавши мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, “заколисуванням”, а останню інформацію про себе — фейком, що створюють “підлий” настрій серед громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "БЕЛТА".

“Ми бачимо, що відбувається. Нас заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. І потім, ми ж методички читали кольорових революцій. Більш того, до методичок кольорових революцій (це особливість, про це ми будемо говорити сьогодні в Міноборони в Центрі стратегічного управління) вже з’явилися елементи зовнішнього втручання”, - заявив він.

Лукашенко вважає, що загроза зараз є не тільки для Білорусі, але і для Росії.

“Тобто те, що я говорив, — фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Треба зв’язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не тільки Білорусі. Знаєте, деякі росіяни, я дивлюся, там, занадто розумні, починають кричати: ось, Білорусь, так, не так... Я хочу сказати, що захист сьогодні Білорусі — це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди. Тому за нас так вчепилися”, - підкреслив Лукашенко.

На його думку, координатори протестних рухів спеціально створюють серед населення “підленькі” настрої, поширюючи про нього фейки.

“Ці, які бродять по вулицях, вони ж цього в більшості своїй не розуміють. Це розуміють ті, хто координує та спрямовує. І ви бачите — іноді працюють професійно: постановочні кадри, фейки. У мене, виявляється, вже знайшли в Москві якийсь будинок. Я зараз публічно хочу сказати: знайшли — заберіть його. У мене в Білорусі власності немає, крім резиденції офіційної, де я живу в селі. Ні, ось ці починають фейки. Виявляється, я вже з країни виїхав позавчора, виявляється, я не то помер, не то захворів. І це все крутиться. Для чого? Щоб у народу створити ось цей підленький настрій. Не вийде. Ми цього допустити не повинні”, - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, його основна суперниця, вона не визнала результати виборів.

Відразу після підведення перших підсумків голосування в містах Білорусі почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. Мітинги тривали кілька днів, за інформацією МВС, затримані кілька тисяч осіб, постраждали десятки співробітників міліції і демонстрантів.

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