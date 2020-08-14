Лукашенко: я живий і не за кордоном

“Для початку, я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні ”свядомия“ розкручують: Президент покинув країну і перебуває за кордоном. Сьогодні 14-е число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі”, — заявив Лукашенко на нараді.

Повідомляється, що про можливі наслідки страйків глава держави розповів на конкретних прикладах. У випадку з “Білоруськалій”, якщо зупинити це нормально працююче підприємство на кілька днів, то це буде на руку основним конкурентам в Росії і Канаді.

“Якщо вони застрайкують на два дні, то конкуренти — росіяни і канадці — перехрестяться. І швиденько на ринок поставлять те, що вони хочуть поставити”, — сказав Лукашенко.

Він також підкреслив, що економіка в світі тільки починає оживати після обмежень, пов’язаних з пандемією.

“І всі борються за ці ринки. Якщо ми зупинимося, ніколи не розкрутимо своє виробництво. Ніколи! Нас ще в це болото і підштовхнуть. Людям треба це пояснити: хочете — страйкуйте, хочете працювати — працюйте”, — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, в Білорусі триває загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.