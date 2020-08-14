Лукашенко: я жив и не за границей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он "пока живой" и не за границей, а также отметил, что забастовки, которые начались на фоне протестов после президентских выборов в стране, могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "БелТА".
"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - заявил Лукашенко на совещании.
Сообщается, что о возможных последствиях забастовок глава государства рассказал на конкретных примерах. В случае с "Беларуськалием", если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку основным конкурентам в России и Канаде.
"Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", - сказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией.
"И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - сказал Лукашенко.
Напомним, в Беларуси продолжается общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.