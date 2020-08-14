Лукашенко: я жив и не за границей

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он "пока живой" и не за границей, а также отметил, что забастовки, которые начались на фоне протестов после президентских выборов в стране, могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "БелТА".