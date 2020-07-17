Лукашенко про російського прем'єра, який перехворів COVID-19: він зараз не захворіє і нікого не заразить

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко і прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін в п’ятницю під час зустрічі в Палаці незалежності в Мінську, неформально торкнувшись теми коронавірусу, зійшлися “жартома” на тому, що він в республіці “менш заразний”, пише УНН з посиланням на державні ЗМІ Білорусі.

Відеокадри розміщені в Telegram на каналі “Пул першого”, близькому до пресслужби білоруського лідера. Лукашенко і Мішустін, які були без захисних масок, потиснули один одному руки і обнялися.

“У Білорусі вірус менш вірулентний”, — пожартував Мішустін, а Лукашенко це підтвердив. Президент зауважив, що в період пандемії голові російського уряду, у якого раніше виявили викликане коронавірусом захворювання, хоч і було важко, але частково пощастило. “Він зараз не захворіє і нікого не заразить”, — сказав Лукашенко, звертаючись до російської делегації. Посол РФ в Білорусі Дмитро Мезенцев також був без маски і поінформував, що російські дипломати в Мінську здають тести на коронавірус кожен день.

Лукашенко поцікавився у Мішустіна, як йому в Мінську, а співрозмовник відповів, що “чудово”. “Майже вдома”, — сказав білоруський президент.

Останні тижні в республіці спостерігається зниження кількості випадків зараження коронавірусом. Лукашенко на початку липня заявив, що країна перемогла інфекцію. Він зазначив, що під час боротьби з коронавірусом Білорусь продемонструвала “політичну розсудливість та народну мудрість”. Він також зізнався, що переживав, побоюючись не виправдати довіру співгромадян у зв’язку з вибраною стратегією боротьби. У республіці за станом на 17 липня зареєстровано 65 782 людини з позитивним тестом на коронавірус.

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