Лукашенко о российском премьере, переболевшем COVID-19: он сейчас не заболеет и никого не заразит

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 34584 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101970 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106863 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134004 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110819 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131637 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102121 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102591 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104435 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102061 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу при встрече во Дворце независимости в Минске, неформально затронув тему коронавируса, сошлись “в шутку” на том, что он в республике “менее заразный”, пишет УНН со ссылкой на государственные СМИ Беларуси.

Видеокадры размещены в Telegram на канале “Пул первого”, близком к пресс-службе белорусского лидера. Лукашенко и Мишустин, которые были без защитных масок, пожали друг другу руки и обнялись.

“В Беларуси вирус менее вирулентен”, — пошутил Мишустин, а Лукашенко это подтвердил. Президент заметил, что в период пандемии главе российского правительства, у которого ранее выявили вызванное коронавирусом заболевание, хоть и было трудно, но отчасти повезло. “Он сейчас не заболеет и никого не заразит”, — сказал Лукашенко, обращаясь к российской делегации. Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев также был без маски и проинформировал, что российские дипломаты в Минске сдают тесты на коронавирус каждый день.

Лукашенко поинтересовался у Мишустина, как ему в Минске, а собеседник ответил, что “замечательно”. “Почти дома”, — сказал белорусский президент.

Последние недели в республике наблюдается снижение количества случаев заражения коронавирусом. Лукашенко в начале июля заявил, что страна победила инфекцию. Он отметил, что во время борьбы с коронавирусом Беларусь продемонстрировала “политическое здравомыслие и народную мудрость”. Он также признался, что переживал, опасаясь не оправдать доверие сограждан в связи с выбранной стратегией борьбы. В республике по состоянию на 17 июля зарегистрированы 65 782 человека с положительным тестом на коронавирус.

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