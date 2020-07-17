Лукашенко о российском премьере, переболевшем COVID-19: он сейчас не заболеет и никого не заразит
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу при встрече во Дворце независимости в Минске, неформально затронув тему коронавируса, сошлись “в шутку” на том, что он в республике “менее заразный”, пишет УНН со ссылкой на государственные СМИ Беларуси.
Видеокадры размещены в Telegram на канале “Пул первого”, близком к пресс-службе белорусского лидера. Лукашенко и Мишустин, которые были без защитных масок, пожали друг другу руки и обнялись.
“В Беларуси вирус менее вирулентен”, — пошутил Мишустин, а Лукашенко это подтвердил. Президент заметил, что в период пандемии главе российского правительства, у которого ранее выявили вызванное коронавирусом заболевание, хоть и было трудно, но отчасти повезло. “Он сейчас не заболеет и никого не заразит”, — сказал Лукашенко, обращаясь к российской делегации. Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев также был без маски и проинформировал, что российские дипломаты в Минске сдают тесты на коронавирус каждый день.
Лукашенко поинтересовался у Мишустина, как ему в Минске, а собеседник ответил, что “замечательно”. “Почти дома”, — сказал белорусский президент.
Последние недели в республике наблюдается снижение количества случаев заражения коронавирусом. Лукашенко в начале июля заявил, что страна победила инфекцию. Он отметил, что во время борьбы с коронавирусом Беларусь продемонстрировала “политическое здравомыслие и народную мудрость”. Он также признался, что переживал, опасаясь не оправдать доверие сограждан в связи с выбранной стратегией борьбы. В республике по состоянию на 17 июля зарегистрированы 65 782 человека с положительным тестом на коронавирус.