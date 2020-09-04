Лукашенко порушив закон Білорусі, звертаючись за допомогою до Путіна — Колесникова

“Пан Путін відкрито всьому світу заявив, білорусам і всьому світу, і міжнародному співтовариству, про те, що Лукашенко порушив закон Республіки Білорусь. Він звернувся за допомогою до іноземної держави. Це загроза нацбезпеці, стаття 361 пункт 2 Кримінального кодексу Республіки Білорусь”, — сказала Колесникова.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що Росія при першому запиті надасть допомогу в справі забезпечення безпеки його країни в разі зовнішньої загрози. Глава Білорусі уточнив, що “мова йде про військову складову” за договором з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ.

Як повідомляв УНН, Росія на прохання Лукашенко створила резерв правоохоронців для Білорусі.