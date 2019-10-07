Лукашенко планує до кінця року відвідати ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує до кінця року відвідати ЄС. Про це повідомив сьогодні міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей журналістам в кулуарах форуму "Європейська безпека: відійти від краю прірви", передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
"Я сподіваюся, що в цьому році ми зробимо повноцінний візит на простір Європейського союзу", - сказав Макей.
Міністр зазначив, що інформація про візит глави держави стане відома пізніше.
"Ми завжди говорили про те, що візит не повинен бути заради візиту. Він може бути здійснений тоді, і це наш принциповий підхід, коли він підготовлений, коли ми очікуємо конкретних важливих результатів від цього візиту в плані розвитку торговельно-економічної взаємодії, політичного, гуманітарного співробітництва і так далі", - наголосив він.
Як повідомляв УНН, в п'ятницю, 4 жовтня, Лукашенко відвідав Житомир.