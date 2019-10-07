Лукашенко планирует до конца года посетить ЕС

"Я надеюсь, что в этом году мы совершим полноценный визит на пространство Европейского союза", - сказал Макей.

Министр отметил, что информация о визите главы государства станет известна позже.

"Мы всегда говорили о том, что визит не должен быть ради визита. Он может быть совершен тогда, и это наш принципиальный подход, когда он подготовлен, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от этого визита в плане развития торгово-экономического взаимодействия, политического, гуманитарного сотрудничества и так далее", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в пятницу, 4 октября, Лукашенко посетил Житомир.