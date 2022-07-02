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лукашенко не хоче воювати в Україні, але наказав "взяти під приціл" центри ухвалення рішень противників

лукашенко не хоче воювати в Україні, але наказав "взяти під приціл" центри ухвалення рішень противників

Київ • УНН

 • 222426 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Білоруський диктатор олександр лукашенко видав низку заяв щодо війни в Україні - воювати не хоче, але військовим наказав "взяти під приціл" центри ухвалення рішень противників Мінська, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Як пишуть росЗМІ, лукашенко наказав "військовим взяти під приціл центри ухвалення рішень противників Мінська". При цьому лукашенко знову наголосив, що білоруська сторона не хоче брати участь у війні в Україні, нагадуючи, що там немає жодного солдата країни.

"Нас, як і раніше, намагаються втягнути у війну в Україні. Ціль одна — одним махом розібратися і з росією, і з білоруссю", — заявив лукашенко.

За його словами, "не варто довіряти висловлюванням української сторони про те, що Київ нібито переживає, що білоруські війська вторгнуться в Україну через північний кордон".

Нагадаємо

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що Збройні сили України нібито декількома днями раніше намагалися завдати удару по військових об'єктах на білоруській території, проте всі ракети вдалося перехопити.

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