Лукашенко дуже хоче, щоб в Україні закінчилася війна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він "дуже хоче", щоб в Україні закінчилася війна. Про це він повідомив під час відвідування Мінського міського клінічного онкологічного диспансеру, передає УНН з посиланням на прес-службу білоруського лідера.
"Якщо чесно, це з особистого, я дуже хочу, щоб в братській нам Україні закінчилася війна, щоб там почали жити по-людськи. Для мене це найважливіша проблема", - заявив О.Лукашенко.
Також президент Білорусі заявив, що потрібно докласти максимум зусиль для того, щоб локалізувати цю проблему.
"Ми не просто сусіди - ми рідні, брати. Ми переживаємо за Україну. Це головне, де ми повинні докласти максимум зусиль, щоб локалізувати цю проблему", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що О.Лукашенко хоче легалізувати біткойн в Білорусі.