Лукашенко очень хочет, чтобы в Украине закончилась война

"Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", - заявил А.Лукашенко.

Также президент Беларуси заявил, что нужно приложить максимум усилий для того, чтобы локализовать эту проблему.

"Мы не просто соседи - мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что А.Лукашенко хочет легализировать биткойн в Беларуси.