Лукашенка не можна визнати законно обраним президентом - МЗС Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Євросоюз не може визнати Олександра Лукашенка законно обраним президентом Білорусі. Про це сказав в інтерв'ю BBC глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс напередодні наради міністрів закордонних справ Євросоюзу, передає УНН.
"Ми всі підійшли до загальної, напевно, думки, що ми не можемо вважати ці вибори демократичними, вільними, і результати виборів ми теж не можемо визнати", - сказав Лінкявічюс, розповідаючи про свої переговори з міністрами закордонних справ інших країн Європейського союзу.
Так, у п'ятницю вдень міністри закордонних справ ЄС проводять відеонаради, на яких, серед іншого, обговорюють і відповідь Євросоюзу, зокрема, на жорстке придушення масових протестів у Білорусі.
"Тут уже вкотре "проявити стурбованість", напевно, недостатньо - потрібні якісь дії", - вважає міністр.
Лінкявічюс також підтримує точку зору, що ЄС повинен ввести персональні санкції, утримавшись від невибіркових економічних санкцій, які можуть вдарити по пересічних громадянах.
"(Треба вводити) індивідуальні санкції проти тих осіб, посадових осіб і політиків, які мають пряме відношення до того, що відбувається", - сказав Лінкявічюс.
При цьому глава МЗС Литви визнав, що розмовляти з Лукашенком, незважаючи на невизнання його законним президентом, все одно доведеться.
"Де-факто він все одно контролює ситуацію в країні і силові структури і так далі, і треба прагматично дивитися на речі, і канали комунікації повинні бути - якщо є якась користь, але це не означає, що можна визнавати (Лукашенка в якості президента - ред.) нормальним шляхом обраного лідера. Це трошки змінює статус", - пояснив глава МЗС Литви.
Як повідомляв УНН, за даними ЗМІ, міністри закордонних справ ЄС сьогодні, ймовірно, доручать дипломатам скласти список санкцій щодо Білорусі.