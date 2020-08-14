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Лукашенко нельзя признать законно избранным президентом - МИД Литвы

Лукашенко нельзя признать законно избранным президентом - МИД Литвы

Киев  •  УНН

 • 9049 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Евросоюз не может признать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Об этом сказал в интервью BBC глава МИДа Литвы Линас Линкявичюс накануне совещания министров иностранных дел Евросоюза, передает УНН.

"Мы все подошли к общему, наверное, мнению, что мы не можем считать эти выборы демократическими, свободными, и результаты выборов мы тоже не можем признать", - сказал Линкявичюс, рассказывая о своих разговорах с министрами иностранных дел других стран Европейского союза.

Так, в пятницу днем министры иностранных дел ЕС проводят видеосовещание, на котором в числе прочего обсуждают и ответ Евросоюза, в частности, на жесткое подавление массовых протестов в Беларуси.

"Тут уже в очередной раз "проявить озабоченность", наверное, недостаточно - нужны какие-то действия", - считает министр.

Линкявичюс также поддерживает точку зрения, что ЕС должен ввести персональные санкции, но воздержаться от неизбирательных экономических санкций, которые могут ударить по рядовым гражданам.

"(Надо вводить) индивидуальные санкции против тех лиц, должностных лиц и политиков, которые имеют прямое отношение к тому , что происходит", - сказал Линкявичюс.

При этом глава МИДа Литвы признал, что разговаривать с Лукашенко, несмотря на непризнание его законным президентом, все равно придется.

"Де-факто он все равно контролирует ситуацию в стране и силовые структуры и так далее, и надо прагматично смотреть на вещи, и каналы коммуникации должны быть - если есть какая-то польза, но это не значит, что можно признавать (Лукашенко в качестве президента – ред.) нормальным путем избранного лидера. Это немножко меняет статус", - пояснил глава МИДа Литвы.

Как сообщал УНН, по данным СМИ, министры иностранных дел ЕС сегодня, вероятно, поручат дипломатам составить список санкций в отношении Беларуси.

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