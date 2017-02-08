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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Луганський поліцейський вимагав гроші від затриманого

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Правоохоронці викрили на здирництві співробітника Біловодського райвідділу поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Луганський поліцейський вимагав гроші від затриманого

Правоохоронці встановили, що днями поліцейські вилучили у місцевого жителя марихуану та набої до нарізної зброї. Один з них, лейтенант, почав вимагати від затриманого шість тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності. У випадку відмови ‒ погрожував фізичною розправою.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника у райцентрі під час отримання всієї суми грошей.

Лейтенанту оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, в Маріуполі правоохоронці викрили патологоанатомів, які вимагали гроші з родичів померлих.

Українські Національні Новини

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