Луганский полицейский требовал деньги у задержанного
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили в вымогательстве сотрудника Беловодского райотдела полиции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что на днях полицейские изъяли у местного жителя марихуану и патроны к нарезному оружию. Один из них, лейтенант, потребовал у задержанного 6 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности. В случае отказа - угрожал физической расправой.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в райцентре во время получения всей суммы денег.
Лейтенанту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, в Мариуполе правоохранители разоблачили патологоанатомов, которые требовали деньги с родственников умерших.