Луганських посадовців заарештували за незаконну вирубку лісу на 5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Луганських посадовців, які організували незаконну вирубку дерев на суму понад 5 млн грн, заарештували. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Встановлено, що начальник Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства та директор Державного підприємства "Сєверодонецьке лісомисливське господарство“ протягом 2013-2015 років організували та здійснили незаконну порубку 15 653 дерев на території заповідного урочища “Шамраєва дача”, чим завдали шкоду державі у розмірі понад 5 млн гривень.
За клопотанням слідчих посадовців взято під варту за вчинення ними кримінальних правопорушень за ст.246 (незаконна порубка лісу) та ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України із можливістю внесення застави.
В ході проведення досудового розслідування прокуратурою Луганщини перевіряється причетність інших керівників лісогосподарських підприємств Луганської області до вчинення аналогічних злочинів.
Правопорушникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.