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Луганских чиновников арестовали за незаконную вырубку леса на 5 млн грн

Луганских чиновников арестовали за незаконную вырубку леса на 5 млн грн

Киев • УНН

 • 7119 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Луганских чиновников, организовавших незаконную вырубку деревьев на сумму более 5 млн грн, арестовали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Установлено, что начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и директор Государственного предприятия "Северодонецкое лесоохотничье хозяйство" в течение 2013-2015 годов организовали и осуществили незаконную порубку 15 653 деревьев на территории заповедного урочища "Шамраева дача", чем нанесли ущерб государству в размере более 5 млн гривен.

По ходатайству следователей чиновников взято под стражу за совершение ими уголовных преступлений по ст.246 (незаконная порубка леса) и ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины с возможностью внесения залога.

В ходе проведения досудебного расследования прокуратурой Луганской области проверяется причастность других руководителей лесохозяйственных предприятий Луганской области к совершению аналогичных преступлений.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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