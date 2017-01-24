Луганских чиновников арестовали за незаконную вырубку леса на 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Луганских чиновников, организовавших незаконную вырубку деревьев на сумму более 5 млн грн, арестовали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Установлено, что начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и директор Государственного предприятия "Северодонецкое лесоохотничье хозяйство" в течение 2013-2015 годов организовали и осуществили незаконную порубку 15 653 деревьев на территории заповедного урочища "Шамраева дача", чем нанесли ущерб государству в размере более 5 млн гривен.
По ходатайству следователей чиновников взято под стражу за совершение ими уголовных преступлений по ст.246 (незаконная порубка леса) и ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины с возможностью внесения залога.
В ходе проведения досудебного расследования прокуратурой Луганской области проверяется причастность других руководителей лесохозяйственных предприятий Луганской области к совершению аналогичных преступлений.
Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.