Луганських посадовців викрили на розкраданні 1,7млн грн держбюджету

Встановлено, що протягом 2014-2016 року посадовці використали кошти обласного бюджету на загальну суму 1,7 млн. грн. Кошти призначалися на фінансування відокремленого підрозділу, який фактично свою діяльність не здійснював та був утворений в порушення вимог діючого законодавства, що призвело до вчинення збитків обласному бюджету на зазначену суму.

За викритим оперативниками фактом злочинної діяльності розпорядника бюджетних коштів відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.