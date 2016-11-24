Луганських посадовців викрили на розкраданні 1,7млн грн держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Посадовців Департаменту освіти і науки Луганської ОДА викрили на розкраданні 1,7 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Луганської області.
Встановлено, що протягом 2014-2016 року посадовці використали кошти обласного бюджету на загальну суму 1,7 млн. грн. Кошти призначалися на фінансування відокремленого підрозділу, який фактично свою діяльність не здійснював та був утворений в порушення вимог діючого законодавства, що призвело до вчинення збитків обласному бюджету на зазначену суму.
За викритим оперативниками фактом злочинної діяльності розпорядника бюджетних коштів відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.