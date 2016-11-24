Луганских чиновников уличили в хищении 1,7 млн ​​грн госбюджета

Установлено, что в течение 2014-2016 годов должностные лица использовали средства областного бюджета на общую сумму 1,7 млн грн. Средства предназначались на финансирование обособленного подразделения, которое фактически свою деятельность не осуществляло и было образовано с нарушением требований действующего законодательства, что привело к нанесению убытков областному бюджету на указанную сумму.

По разоблаченному оперативниками факту преступной деятельности распорядителя бюджетных средств открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.