Луганські прикордонники затримали жінку, яка знаходилась в розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Жінку, яка знаходилась в розшуку та намагалась відкупитися за 1600 гривень, затримали прикордонники на Луганщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Українку, яка намагалась незаконно перетнути кордон з України в Росію та, як з’ясувалося, перебувала у розшуку, затримали сьогодні прикордонники Луганського загону.
Зупинити порушницю прикордонникам допомагав службовий собака Карат, який першим зафіксував рух невідомої особи в напрямку державного кордону. По слідах правоохоронці наздогнали та затримали жінку, яка виявилась нашою співвітчизницею.
Відразу після затримання жінка запропонувала прикордонному наряду неправомірну винагороду в розмірі 1600 гривень. За ці кошти вона хотіла, аби прикордонники її відпустили та дозволили безперешкодно перетнути кордон. Однак на свою пропозицію отримала категоричну відмову.
З’ясувалося, що вона перебуває в розшуку і мала намір потрапити до Росію поза пунктами пропуску, щоб приховатись від правоохоронних органів України, які розшукували її за скоєння крадіжки.
Громадянку України прикордонники передали співробітникам Національної поліції, а також притягнули до адміністративної відповідальності.
Як повідомляв УНН, поліцейські Києва затримала підозрюваного у вбивстві жінки.