Луганские пограничники задержали женщину, которая находилась в розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Женщину, которая находилась в розыске и пыталась откупиться за 1600 гривен, задержали пограничники в Луганской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Украинку, которая пыталась незаконно пересечь границу из Украины в Россию и, как выяснилось, находилась в розыске, задержали сегодня пограничники Луганского отряда.
Остановить нарушительницу пограничникам помогала служебная собака Карат, который первым зафиксировал движение неизвестного лица в направлении государственной границы. По следам правоохранители догнали и задержали женщину, которая оказалась нашей соотечественницей.
Сразу после задержания женщина предложила пограничному наряду неправомерное вознаграждение в размере 1600 гривен. За эти средства она хотела, чтобы пограничники ее отпустили и разрешили беспрепятственно пересечь границу. Однако на свое предложение получила категорический отказ.
Выяснилось, что она находится в розыске и намеревалась попасть в Россию вне пунктов пропуска, чтобы скрыться от правоохранительных органов Украины, которые разыскивали ее за совершение кражи.
Гражданку Украины пограничники передали сотрудникам Национальной полиции, а также привлекли к административной ответственности.
Как сообщал УНН, полицейские Киева задержала подозреваемого в убийстве женщины.