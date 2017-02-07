Луганська поліція затримала фуру з 19 тоннами контрабандних горіхів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Луганщині поліцейські затримали фуру з 19 тоннами контрабандних горіхів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Луганської області.
Поліцейські зупинили для перевірки автомобіль “Volvo fn 12” з реєстраційними номерами Вінницької області, який рухався у бік кордону з РФ.
При огляді вмісту причепа правоохоронці виявили чищені волоські горіхи вагою 19 тонн в картонних коробках без відповідного маркування. Водій, 48-річний житель Вінницької області, надав супровідні документи на вантаж, які викликали в правоохоронців сумнів щодо їх справжності і вимагали додаткової перевірки.
Для з’ясування обставин та походження вантажу транспортний засіб і водія передано слідчо-оперативній групі. Проводиться подальша перевірка.
Як повідомляв УНН, групу контрабандистів старовини викрили на Рівненщині.