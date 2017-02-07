Луганская полиция задержала фуру с 19 тоннами контрабандных орехов

Полицейские остановили для проверки автомобиль "Volvo fn 12" с регистрационными номерами Винницкой области, который двигался в сторону границы с РФ.

При осмотре содержимого прицепа правоохранители обнаружили очищенные грецкие орехи весом 19 тонн в картонных коробках без соответствующей маркировки. Водитель, 48-летний житель Винницкой области, предоставил сопроводительные документы на груз, которые вызвали у правоохранителей сомнение относительно их подлинности и требовали дополнительной проверки.

Для выяснения обстоятельств и происхождения груза транспортное средство и водителя передали следственно-оперативной группе. Проводится проверка.

Как сообщал УНН, группу контрабандистов древностей разоблачили в Ровенской области.