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Луганщина: біля Невського внаслідок ворожих обстрілів запалав сухостій, горів майже добу

Луганщина: біля Невського внаслідок ворожих обстрілів запалав сухостій, горів майже добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Навколо селища Невське, що На Луганщині, від ворожих обстрілів запалав сухостій. Також росіяни відкривали артилерійський та мінометний вогонь по Стельмахівці, Макіївці, Білогорівці. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Деталі

За словами голови Луганської ОВА після російських обстрілів біля селища Невське спалахнув сухостій. Він горів практично добу. За інформацією, вогонь оминув межі населеного пункту.

Також Лисогор зазначив, що постраждалих від обстрілів немає. Проте в останні дні російські окупанти посилюють вогневий тиск, як на деокуповані села, так і на позиції українських військ. За минулу добу зафіксовано більше ніж 90 обстрілів.

Цитата

"Пов’язано це, зокрема, й з залученням загарбниками додаткових підрозділів, які доправили на Луганщину через значні втрати ворога. Новачки ведуть пристрілку та не жаліють снарядів. Це так звані бійці "барсу" ("боевого армейского резерва страны") та загонів штрафників "шторм зед", сформовані з-поміж ув’язнених, що є ознакою критичного виснаження російської регулярної армії", - додав Лисогор.

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