Луганщина: возле Невского в результате вражеских обстрелов загорелся сухостой, горел почти сутки

Детали

По словам главы Луганской ОГА после российских обстрелов возле поселка Невское вспыхнул сухостой. Он горел практически сутки. По информации, огонь обошел границы населенного пункта.

Также Лысогор отметил, что пострадавших от обстрелов нет. Однако в последние дни российские оккупанты усиливают огневое давление, как на деоккупированные села, так и на позиции украинских войск. За минувшие сутки зафиксировано более 90 обстрелов.

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"Связано это, в частности, и с привлечением захватчиками дополнительных подразделений, которые доставили на Луганщину из-за значительных потерь врага. Новички ведут пристрелку и не жалеют снарядов. Это так называемые бойцы "барса" ("боевого армейского резерва страны") и отрядов штрафников "шторм зед", сформированные из числа заключенных, что является признаком критического истощения российской регулярной армии", - добавил Лысогор.

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