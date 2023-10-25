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Луганщина: авіація рф шість разів вдарила по Невському, ворог активізувався в районі Макіївки

Київ • УНН

 • 103436 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. російські окупанти протягом минулої доби шість разів скинули керовані авіаційні бомби по Невському, також з авіації обстріляли Серебрянське лісництво. Росіяни в черговий раз активізувались в районі Макіївки. Про це повідомив у середу начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, пише УНН.

Луганщина: авіація рф шість разів вдарила по Невському, ворог активізувався в районі Макіївки

Цитата

«Протягом чотирьох годин по Невському загарбники завдали шість ударів з авіації бомбами КАБ-500. У селі зафіксоване повне руйнування двох будинків. Також росіяни поцілили по раніше пошкодженим будівлям і домогосподарствам», - написав Лисогор у Telegram.

Доповнення

Крім Невського, удари з неба були нанесені по території Серебрянського лісництва. Також Білогорівка і Невське зазнали артилерійського і мінометного обстрілу окупантів.

За словами голови ОВА, ворог знов активізувався в районі Макіївки, де продовжив свій наступ. Але, як зазначив Лисогор, й там, і біля Надії всі ці спроби були відбиті нашими військовими.

Доповнення

Влада закликає 81 громадянина евакуюватися з деокупованих територій у Луганській області на тлі загрози російських обстрілів.

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