Луганщина: авіація рф шість разів вдарила по Невському, ворог активізувався в районі Макіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. російські окупанти протягом минулої доби шість разів скинули керовані авіаційні бомби по Невському, також з авіації обстріляли Серебрянське лісництво. Росіяни в черговий раз активізувались в районі Макіївки. Про це повідомив у середу начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, пише УНН.
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«Протягом чотирьох годин по Невському загарбники завдали шість ударів з авіації бомбами КАБ-500. У селі зафіксоване повне руйнування двох будинків. Також росіяни поцілили по раніше пошкодженим будівлям і домогосподарствам», - написав Лисогор у Telegram.
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Крім Невського, удари з неба були нанесені по території Серебрянського лісництва. Також Білогорівка і Невське зазнали артилерійського і мінометного обстрілу окупантів.
За словами голови ОВА, ворог знов активізувався в районі Макіївки, де продовжив свій наступ. Але, як зазначив Лисогор, й там, і біля Надії всі ці спроби були відбиті нашими військовими.
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Влада закликає 81 громадянина евакуюватися з деокупованих територій у Луганській області на тлі загрози російських обстрілів.