Луганщина: авиация рф шесть раз ударила по Невскому, враг активизировался в районе Макеевки

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«В течение четырех часов по Невскому захватчики нанесли шесть ударов с авиации бомбами КАБ-500. В селе зафиксировано полное разрушение двух домов. Также россияне попали по ранее поврежденным зданиям и домохозяйствам», - написал Лысогор в Telegram.

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Кроме Невского, удары с неба были нанесены по территории Серебрянского лесничества. Также Белогоровка и Невское подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу оккупантов.

По словам главы ОВА, враг вновь активизировался в районе Макеевки, где продолжил свое наступление. Но, как отметил Лысогор, и там, и возле Надежды все эти попытки были отбиты нашими военными.

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Власти призывают 81 гражданина эвакуироваться с деоккупированных территорий в Луганской области на фоне угрозы российских обстрелов.