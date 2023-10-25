Луганщина: авиация рф шесть раз ударила по Невскому, враг активизировался в районе Макеевки

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 12087 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 73430 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 44135 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 67273 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 197529 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 70928 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 120691 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167276 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155189 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155426 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 85316 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 89041 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 83996 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 122921 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 52579 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 73304 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 123295 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 197376 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 264458 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 316132 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 992 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 11961 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 52827 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 54519 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 53082 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Луганщина: авиация рф шесть раз ударила по Невскому, враг активизировался в районе Макеевки

Киев • УНН

 • 103436 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. российские оккупанты за прошедшие сутки шесть раз сбросили управляемые авиационные бомбы по Невскому, также из авиации обстреляли Серебрянское лесничество. Россияне в очередной раз активизировались в районе Макеевки. Об этом сообщил в среду начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, пишет УНН.

Луганщина: авиация рф шесть раз ударила по Невскому, враг активизировался в районе Макеевки

Цитата

«В течение четырех часов по Невскому захватчики нанесли шесть ударов с авиации бомбами КАБ-500. В селе зафиксировано полное разрушение двух домов. Также россияне попали по ранее поврежденным зданиям и домохозяйствам», - написал Лысогор в Telegram.

Дополнение

Кроме Невского, удары с неба были нанесены по территории Серебрянского лесничества. Также Белогоровка и Невское подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу оккупантов.

По словам главы ОВА, враг вновь активизировался в районе Макеевки, где продолжил свое наступление. Но, как отметил Лысогор, и там, и возле Надежды все эти попытки были отбиты нашими военными.

Дополнение

Власти призывают 81 гражданина эвакуироваться с деоккупированных территорий в Луганской области на фоне угрозы российских обстрелов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,587.23