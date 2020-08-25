Лучі: другий комплект ВАР з'явився в Україні завдяки зусиллям Павелка та УАФ

"Павелко та УАФ зробили зусилля для покупки другого комплекту ВАР.

Завдяки ФІФА, яка стежить за нами в привілейований спосіб, ми вже почали другу хвилю навчання. Вона буде охоплювати 14 арбітрів і асистентів, а також 6 відеооператорів", - сказав він.

Лучі додав, що він проведе навчання і тестування для трьох арбітрів і трьох асистентів

"Тимчасово, через те, що я єдиний сертифікований ФІФА інструктор ВАР", - зазначив він.

Нагадаємо, на початку серпня УАФ повідомила про початок підготовки другої групи арбітрів до роботи з системою відеоповторів. До цього з нею працювали тільки п'ятеро суддів - Катерина Монзуль, Віталій Романов, Микола Балакін, Сергій Бойко та Євген Арановський.

Також нагадаємо, система VAR дебютувала в УПЛ на матчі "Шахтар" - "Десна". І головний арбітр прийняв рішення про скасування голу в ворота донецької команди після підказки відеоассістента.

Пізніше VAR використовувався і на матчі "Динамо" - "Дніпро-1" - вперше на "Дніпро-Арені". Тоді всі ключові рішення суддя поєдинку Катерина Монзуль також приймала саме після перегляду відеозаписів.